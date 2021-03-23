İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 112 can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 112 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 284'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 nedeniyle toplam can kaybının ise 126 bin 284'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 379 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 307 bin 304'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 28 milyon 327 bin 873 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 2 milyon 363 bin 684 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE ULUSAL KISITLAMALARIN BİRİNCİ YILI

İngiltere'de geçtiğimiz yıl korona virüs nedeni ile ilk olarak 23 Mart'ta ilan edilen ulusal kısıtlamaların birinci yılında hayatını kaybedenler anıldı. İngiltere Parlamentosu da dahil olmak üzere, hastanelerde, kiliselerde ve kamu alanlarında yerel saatle 12: 00'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgının başlamasından bu yana İngiltere'de 126 binden fazla can kaybına neden olan korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların birinci yılında "ulusun cesaretini, disiplinini ve sabrını" tebrik ettiğini söyledi. Johnson, "çok fazla can kaybedildiğini" belirterek, halkın "karanlıkta savaştığını" ancak "bilimin ışıkları yakmaya yardımcı olduğunu" ifade etti.

(Aylin Karadeniz/İHA)