İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 190 can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 124 bin 987'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 926 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 234 bin 924'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 24 milyon 64 bin 182 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 1 milyon 254 bin 353 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

AŞI KARŞITLIĞININ NEDENİ DOĞURGANLIK

İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi İngiliz parlamentosunun Kadın ve Eşitlikler Komitesine verdiği demeçte, korona virüs aşılarının doğurganlığı etkileyebileceği yönündeki asılsız bilgiler nedeni ile bazı kadınların aşı yaptırma konusunda tereddüt ettiğini belirtti. Zahawi, "Odak gruplarının bazıları ve anketler, tereddütlerin çoğunun doğurganlıkla ilgili meseleler olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

