İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 230 can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 230 can kaybı

15.02.2021 21:32
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 230 can kaybı, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 230 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 117 bin 396'ya yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 230 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 117 bin 396'ya yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 230 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 117 bin 396'ya yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte 9 bin 765 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 47 bin 843'e yükseldi. Ülkedeki aşılama verilerini de açıklayan Bakanlık, 15 milyon 300 bin kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını belirtti.

ASTIM HASTALARI AŞI İÇİN BEKLEMEK ZORUNDA

Şiddetli astımı olan kişilerin Covid-19 kaynaklı ölüm riski altında bulunmadığını belirten Sağlık Bakanlığı, "yaş faktörünün" ölüm oranının belirleyicisi olduğuna dikkat çekti. İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, Covid-19 aşılama programında astım hastalarına öncelik tanınmayacağı kaydedilerek, astım hastalarının acil olarak hastaneye kaldırılmadıkları sürece aşılama sırasında öncelikli olmayacakları belirtildi.

"OTEL KARANTİNA SİSTEMİ SORUNSUZ İLERLİYOR"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise yaptığı açıklamada, mutasyon geçirmiş Covid-19 riski bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelenlerin otel karantinasına alındığını ve uygulamanın sorunsuz ilerlediğini ifade etti. Otel karantinası uygulaması çerçevesinde Brezilya, Güney Afrika ve Portekiz'in de dahil olduğu 33 ülkeden İngiltere'ye gelen ziyaretçilerin 10 gün boyunca kendilerini hükümetin belirlediği otellerde izole etmeleri gerekiyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, England, Astım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 230 can kaybı - Son Dakika


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