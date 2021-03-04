İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 315 can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 315 can kaybı

04.03.2021 01:28
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 315 can kaybı, System.String[]

- İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 315 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 123 bin 783'e yükseldi.

- İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 315 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 123 bin 783'e yükseldi.

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 315 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 123 bin 783'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 385 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 194 bin 785'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 20,8 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı ve 895 bin 412 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

ASTRAZENECA AŞISI YAŞLILAR ÜZERİNDE YÜZDE 80 ETKİLİ

Bristol'deki iki farklı hastanede yapılan bir araştırmaya göre, hem Pfizer-BioNTech hem de Oxford-AstraZeneca aşılarının 80 yaşın üzerindeki hastalarda yüzde 80 etkili olduğu tespit edildi. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca aşısının yaşlılar üzerinde etkili olmadığı şüphesine karşı, yapılan araştırmada her iki aşının yaşlılarda enfeksiyon gelişmesini engellediği ifade edildi.

Çalışmayı yürüten Bristol Üniversitesi'nden Profesör Finn, İngiltere'de bu yaş grubuna zaten aşı yapıldığını belirterek, "Bu çalışma Birleşik Krallık dışındaki ülkeler için çok önemli" dedi.

Finn, Avrupa'daki 65 yaşın üzerindeki insanlara veri eksikliği nedeniyle AstraZeneca aşısı verilmediğini ifade ederek, araştırma sonuçlarının hayat kurtaracağını açıkladı.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 315 can kaybı - Son Dakika


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