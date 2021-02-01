İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 406 can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 406 can kaybı
01.02.2021 20:02
İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 406 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 106 bin 564'e yükseldi.
İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 406 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 106 bin 564'e yükseldi.
İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 406 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 106 bin 564'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 18 bin 607 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 3 milyon 835 bin 783'e yükseldi.
(İHA)
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