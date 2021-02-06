İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 828 can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 828 can kaybı

06.02.2021 21:22
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 828 can kaybı, System.String[]

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 828 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 112 bin 92'ye ulaştı.

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 828 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 112 bin 92'ye ulaştı.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 828 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 112 bin 92'ye ulaştığı belirtildi. Son 24 saat içinde 18 bin 262 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 929 bin 835 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise toplamda 11,4 milyon kişi aşılandı.

50 yaş grubunun Mayıs ayına kadar aşılanması hedefleniyor

İngiltere'de Covid-19 aşılama programına göre, 50 yaş ve üzerindeki herkesin önümüzdeki Mayıs ayına kadar aşılanmasının hedeflendiği duyuruldu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, söz konusu hedefin gerçekleştirilebilmesi için planların "doğru gitmesi gerektiğini" ifade etti. Hancock, hükümetin aşı programı kapsamında ilk 4 öncelik grubunun bu ay için belirlenen aşılama hedefine ulaşmak üzere olduğunu bildirdi. İngiltere'de kısıtlamaların ne zaman kaldırılabileceğine ilişkin soruları da yanıtlayan Hancock, kısıtlamaların kaldırılması için "henüz çok erken olduğunu" söyledi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İngiltere, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 828 can kaybı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Galatasaray'dan derbide penaltı itiraz! Taraftarlar sosyal medyada isyan etti Son Dakika: Ülker Stadı'nda G.Saray'a edilen küfürlere Fatih Terim'den çok sert tepki: Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor Kadıköy'deki dev derbide kazanan, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin
Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti         
21:15
Son Dakika: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi Son Dakika: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi         
20:46
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor         
20:10
Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı         
17:50
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü         
15:05
Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu         
14:11
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 21:36:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 828 can kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei