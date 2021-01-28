İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı bin 239 can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 239 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 103 bin 126'ya yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 239 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 103 bin 126'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 28 bin 680 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734'e yükseldi. Bakanlık, 7,4 milyon kişinin ise Covid-19'a karşı aşılandığını aktardı.

BAŞBAKAN JOHNSON, ALMANYA'NIN OXFORD-ASTRAZENECA KARARINA KATILMIYOR

Almanya, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının 65 yaş üzerindeki kişilere uygulanmaması gerektiği belirtti. Almanya Aşı Komitesi, aşının 65 yaş ve üzerindeki gruplarda kullanılmasını önermek için yeterli veri olmadığını öne sürdü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yaptığı açıklamada, aşı konusunda endişeli olmadığını belirterek, Almanya'nın değerlendirmesine "katılmadığını açıkladı.

İngiltere Halk Sağlığı Aşı Başkanı Dr. Mary Ramsay ise yaptığı açıklamada, "Hem AstraZeneca hem de Pfizer-BionTech aşıları güvenlidir ve Covid-19'a karşı yüksek düzeyde koruma sağlar" dedi.

(İHA)