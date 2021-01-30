İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı bin 200 can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 200 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 105 bin 571'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 200 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 105 bin 571'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 23 bin 275 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 3 milyon 796 bin 88'e ulaştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 8.3 milyon insanın aşılandığı belirtildi.

"ASTRAZENECA AŞISININ AB'YE TEDARİKİNDE KESİNTİ OLMAYACAK"

İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, AB ile AstraZeneca arasında Covid-19 aşı tedariki konusunda çıkan anlaşmazlığın yol açtığı durum için "ilişkilerin sıfırlanmasına ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Gove, AB liderlerinin, İngiltere'ye aşı tedarikini durdurmak için Brexit anlaşmasının bir maddesini kullanmaları konusunda "hata yaptıklarını" söyledi.

Gove, İngiltere'nin aşı tedarikinden "emin" olduğunu ve programının planlandığı gibi devam edeceğini söyleyerek, İngiltere'nin 15 Şubat'a kadar 15 milyon aşıyı teslim etme yolunda olduğunu ifade etti. Gove, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının AB'ye tedarikinde "kesinti olmayacağını" vurgulayarak, sorunların çözülmesi için AB ile birlikte çalışılacağını söyledi.

(Aylin Karadeniz/İHA)