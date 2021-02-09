İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı bin 52 can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı bin 52 can kaybı

09.02.2021 21:42
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı bin 52 can kaybı, System.String[]

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte bin 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 113 bin 850'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte bin 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 113 bin 850'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 52 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 113 bin 850'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 12 bin 364 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 972 bin 148'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise toplamda 12,6 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.

Karantinaya uymayana 10 bin sterlin para cezası

İngiltere'de Covid-19 ile mücadele kapsamında pazartesi gününden itibaren yürürlüğe giren yeni tedbirler ile seyahat yasağı olan 33 ülkeden İngiltere'ye gelenlerin, kendilerini 10 gün boyunca karantina otellerinde izole etmeleri gerekiyor. Hükümet, otel karantinasını uygulamayan kişilere 10 bin sterline kadar para cezası uygulanacağını açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, hükümetin karantina oteli programı için 16 otelle sözleşme yaptığını ve 4 bin 600 odanın mevcut olduğunu ifade etti. Hancock ayrıca, 10 günlük karantina uygulayan kişilere, 2. ve 8. karantina günlerinde Covid-19 testi yapılacağını belirterek, "Karantina kurallarına uymayan insanlar hepimizi riske atıyor" dedi.

NHS test ve takip sistemi 1,7 milyon kişiyi uyardı

İngiltere'de pandeminin başında İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından geliştirilen test ve takip uygulamasına göre, İngiltere ve Galler'de bugüne kadar 1,7 milyon kişiye kendilerini izole etmeleri gerektiği bildirildi. İngiltere'de şu anda yaklaşık 16,5 milyon kişinin uygulamayı aktif olarak kullandığı açıklandı.

(Aylin Karadeniz/HA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Karantina, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı bin 52 can kaybı - Son Dakika


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