İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti

28.11.2020 20:20
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 479 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 58 bin 30'a yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 479 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 58 bin 30'a yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 15 bin 871 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 605 bin 172'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 479 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 58 bin 30'a yükseldi.

COVİD-19 AŞILAMASININ 7 ARALIK'TA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Birleşik Krallık'ta 7 Aralık'tan itibaren BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Covid-19 aşısının öncelikle sağlık çalışanlarına yapılması planlanıyor. İngiltere, yüzde 95 oranında etkili olduğu tespit edilen Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan 40 milyon doz sipariş etmişti. 100 milyon doz sipariş edilen AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının ise Noel'den önce uygulanmaya başlaması bekleniyor.

AŞI DAĞITIMINDAN SORUMLU BAKAN ATANDI

İngiltere'de Parlamento üyesi Nadhim Zahawi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Covid-19 Aşı Dağıtım Bakanı olarak atandı. Aralık ayında uygulanması planlanan Covid-19 aşılarının dağıtım denetimini sağlamak amacıyla atanan Zahawi, yeni göreviyle hükümete aşılarla ilgili hesap verebilirlik sağlayarak, kişisel koruyucu donanımların (KKD) tedariki ve NHS Test ve İzleme uygulamasını denetleyecek. Zahawi, aşının dağıtımına odaklanacağı bakanlık görevinde Sağlık Bakanı Matt Hancock'a dağıtım ile ilgili rapor verecek.

ULUSAL COVİD-19 KISITLAMALARI 2 ARALIK'TA SONA ERİYOR

İngiltere'de 5 Kasım'dan bu yana Covid-19'a karşı uygulanan ulusal kısıtlamalar 2 Aralık'ta sona ermesinin ardından yeniden kademeli yerel kısıtlamalar başlayacak. Üç kademeli olarak uygulanacak olan yerel kısıtlamalara göre, İngiltere'nin belirli bölgelerinde işletmeler yeniden açılacak. İngiltere'de yaklaşan Noel tatili için 23-27 Aralık tarihleri arasında kısıtlamalar, Johnson'ın ifadesiyle "zaman sınırlı muafiyet" olarak gevşetilecek. Gevşetilen kısıtlamalara göre kapalı alanlarda en fazla 3 faklı hanenin üyeleri toplanabilecek.

(İHA)

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs, İngiltere, Pfizer, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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