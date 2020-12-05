İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 397 ölüm - Son Dakika

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 397 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 61 bin 14'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 539 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 705 bin 971'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 397 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 61 bin 14'e yükseldiği belirtildi.

BAKIMEVLERİNDE AŞILAMA İKİ HAFTA İÇİNDE BAŞLAYACAK

İngiltere'de önümüzdeki haftadan itibaren hastanelerde başlaması planlanan Covid-19 aşısının öncelikle riskli gruplara uygulanacağı duyuruldu. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA), Covid-19 aşısında en önce aşılanması gerekenlerin hasta bakımevi sakinleri ve personeli olacağını doğruladı. MHRA CEO'su Dr. June Raine, aşının önümüzdeki iki hafta içinde "kesinlikle" bakım evlerine gitmeye hazır olacağını söyledi.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS), sağlık ocakları (GP) tarafından işletilen aşılama merkezlerinin 14 Aralık'tan itibaren hizmete gireceğini ve 80 yaşın üzerindeki hastaların aşılanmasının beklendiğini söyledi. İngiltere Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının uygulanma önceliğine yönelik olarak ilk önce bakımevi sakinleri ve çalışanlarının, daha sonra 80 yaş ve üzerindekilerin olduğunu belirtti.

Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'da da önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren aşıların kullanıma hazır olacağı belirtildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)