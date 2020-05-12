- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 627 kişi öldü- 3 bin 403 yeni vaka kaydedildi - Son Dakika

- İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 627 kişi öldü

3 bin 403 yeni vaka kaydedildi

LONDRA - İngiltere'de yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 32 bin 692'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 288 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de açıklanan son verilere göre, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 627 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 32 bin 692'ye ulaştığı bildirildi. Ülkede 3 bin 403 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 226 bin 463'e yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde durumu kritik olanların sayısı bin 559 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 7 bin 146 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi. İngiltere'de ölü sayısındaki artış dikkat çekerken dün 210, 10 Mayıs'da 268 ve 9 Mayıs'ta ise 346 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.