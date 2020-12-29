İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 414 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 135 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 414 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 382 bin 865'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 135 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 414 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 382 bin 865, toplam can kaybı ise 71 bin 567 olarak duyuruldu.