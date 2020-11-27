İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 521 ölüm
27.11.2020 21:02
İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 22 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 521 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 22 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 521 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 589 bin 301'e yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 22 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 521 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 589 bin 301, toplam can kaybı ise 57 bin 551 olarak duyuruldu.
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