İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm
24.11.2020 19:24
İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 229 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 608 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 229 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 608 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 794'e yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 229 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 608 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 794, toplam can kaybı ise 55 bin 838 olarak duyuruldu.
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