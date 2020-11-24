İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm

24.11.2020 19:24
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 229 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 608 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 229 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 608 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 794'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 229 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 608 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 794, toplam can kaybı ise 55 bin 838 olarak duyuruldu.


Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Milan ile temasımız olmadı ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sona erdi Koronavirüse yakalanan emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı
Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında iddianameler birleştirildi, şüpheli sayısı 26'ya çıktı Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında iddianameler birleştirildi, şüpheli sayısı 26'ya çıktı         
19:20
Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde karısına yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde karısına yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var         
18:33
Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor         
18:28
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak         
17:46
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 19:29:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei