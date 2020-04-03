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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm
6 saat önce
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 684 kişi yaşamını yitirdi.
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 684 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi.
İngiltere'de koronavirüs nedenilye son 24 saatte 684 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 605'e çıktı. İngiliz medyası can kayıplarını 'acı rekor' olarak duyurdu. Ülkede toplamda 173 bi 784 test yapıldığı; koronavirüs tespit edilenlerin sayısının ise 38 bin 168'e yükseldiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:21 Kaynak: DHA
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