İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 696 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 213 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 696 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 557 bin 7'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 213 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 696 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 557 bin 7, toplam can kaybı ise 56 bin 533 olarak duyuruldu.