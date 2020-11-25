İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 696 ölüm
25.11.2020 20:55
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 213 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 696 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 213 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 696 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 557 bin 7'ye yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 213 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 696 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 557 bin 7, toplam can kaybı ise 56 bin 533 olarak duyuruldu.
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