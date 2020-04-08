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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm
6 saat önce
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 828 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 828 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 6 bin 483'e çıktı.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 828 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6 bin 483'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 55 bini geçtiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:13 Kaynak: DHA
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