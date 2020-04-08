İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 828 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 6 bin 483'e çıktı.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 828 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6 bin 483'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 55 bini geçtiği ifade edildi.