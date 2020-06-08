İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 55'e düştü

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 55 artarak 40 bin 597 oldu.

Sağlık Bakanlığının Twitter üzerinden açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artışla 40 bin 597'ye yükseldi. İngiltere'de mart ayından bu yana kaydedilen en düşük günlük ölüm sayısı bu oldu.

Ancak ülkede hafta sonu veri derlemesinde yaşanan gecikmelerden dolayı oluşan fark daha sonraki günlerdeki ölü sayılarına yansıyor.

Bakanlık verilerine göre, ülkede son bir günde 138 bin 183 test yapılırken, 1205 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 287 bin 399'a yükseldi.

Yurt dışından gelenlere kendini yalıtma zorunluluğu

Öte yandan, İngiltere bugünden itibaren yurt dışından gelenlere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirdi.

Ülkede gelecek haftadan itibaren ise temel ihtiyaç maddesi dışındaki ürünleri satan mağazaların da açılmasına izin verilecek.

İngiltere mayıs ayında başlattığı gevşeme adımları kapsamında halkın sokağa çıkmasıyla ilgili kısıtlamaları kaldırmış, bu ay başından itibaren de farklı hanelerden 6 kişiye kadar grupların açık havada bir araya gelmesine izin vermişti. Ülkede mayıs ayında imalat ve inşaat sektöründe çalışanlar da işbaşı yapmıştı.

İngiltere'de bu ay başından itibaren ilkokulların bazı sınıfları ders başı yaparken, açık hava pazarları ile oto galerilerin de aralarında olduğu bazı iş yerlerinin faaliyetine izin verilmişti.