İngiltere'de son 50 yılda yapılan icatlar sanat eserine dönüştü - Son Dakika

İngiltere'de son 50 yılda yapılan icatlar sanat eserine dönüştü

Moda fotoğraflarıyla tanınan kavramsal natürmort fotoğrafçısı Ted Humble-Smith, bu kez farklı bir fotoğraf serisiyle karşımızda.

Moda fotoğraflarıyla tanınan kavramsal natürmort fotoğrafçısı Ted Humble-Smith, bu kez farklı bir fotoğraf serisiyle karşımızda.

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Normalde ruj veya saat gibi sıradan bir ürünü sıra dışı göstermenin uzmanı olan Ted, bu sefer kendisi sıra dışı olan ürünleri daha sıra dışı bir şekilde aktarıyor:

İngiltere'de son 50 yılda yapılan en yenilikçi icatlara Royal Academy of Engineering (Kraliyet Mühendislik Akademisi) verilen nü kazanan icatları için bir fotoğraf serisi yapan Ted, bunun için uçaklardan ekranlara kadar çok sayıda tasarımı sanata dönüştürdü.





Fotoğrafları her ne kadar kavramsal olsa da, bu ürünleri icat eden kişilerle yaptığı sohbetler sonrasında şekillenen fikirler üzerine çekilmiş.

Ted onların anlattıklarını alıp, özünü çıkartıp nesneleri baştan hayal etmiş.

En beğendiği fotoğrafı olan bilgisayarlı tomografi, 1972'de icat edildiğinde bu ödülü kazanmıştı.

Bu fotoğrafı çekebilmek için şeffaf bir kafatasının etrafında bir disk çevirmiş. Bu şekilde, x-ray dalgalarının, beyni kesit kesit görüntülemesini anlatmak istemiş.

Ted "Bu müthiş bir buluş" diyor ve ekliyor:

"Bundan önce insanların beyninin içine bakmanız için kafatasından çıkarmanız, kesmeniz ve parçayı mikroskop altına yerleştirmeniz gerekiyordu. Bu yüzden çığır açan bir buluş."





Ted fotoğraflayacağı ürünlerin önemli bir kısmının modellerini yapıyor. İlk bakışta bunların bilgisayarda tasarlandığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Ted bu modelleri değişik açılardan ışıklandırarak farklı pozlandırmalarla çekimler yapıyor.

Fotoğrafların üzerinde bilgisayarda oynama yapıyor, nesneleri tutan kablolar gibi bazı öğeleri siliyor fakat yine de MacRobert modelleri elinizde tutabileceğiniz kadar gerçek.

Aşağıda, 1988'de ödülü kazanan Quantel Paintbox fotoğrafı var. Televizyon yayınlarında kullanılan bu cihaz için, adına uygun renkli bir fotoğraf tasarlamış.





Paintbox TV ve filmlerdeki bilgisayar grafiklerinde devrim yarattı. Sektörde ilk defa renkler düzgün bir şekilde dijitalleştirilebildi ve üzerinde oynanabildi. Dire Straits'in 'Money for Nothing' videosu, bunun kullanımı için iyi bir örnek.

Ted bu fotoğrafı eğimli bir plastiğin üzerine fırlattığı renklerle çektiğini anlatıyor:

"Fotoğraflarda sıvıları çok güzel bir şekilde yakalamak mümkün. Bu fotoğrafta boyaların ekranda patladığı izlenimini yaratmak istedim.

"Bunu çok gelişmiş robotlarla da yapabilirsiniz, veya bizim yaptığımız gibi biraz rastgele şekilde de yapabilirsiniz. Bunun için etrafa boya fırlatmanız yeterli."





Ted'in fotoğrafları Royal Academy of Engineering'in .

Ted'in internet sitesinde ise .





Bu yılki ödül jürisinin başında, ödülü daha önce kendisi de kazanmış Prof. Sir Richard Friend var. Adayların üçü de daha yeşil bir gelecek için geliştirilmiş ürünler.

Ted "Bu projeye başlarken İngiltere'nin dünyadaki konumu hakkında umutsuzdum" diyor ve ekliyor:

"Fakat günümüzde yenilikçi tasarımlar yapan insanlarla konuştuktan sonra İngiltere'de de inanılmaz işler yapıldığını fark ettim."





BBC Türkçe.

Türk Eğitim Derneği, İngiltere, Moda, TV, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:12 

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