İngiltere'de son 97 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 1940 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 97 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 41 bin 537'ye ulaştı.

Son 24 saatte 1940 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 2445 vakanın saptandığı 30 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 342 bin 351'e yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Ülkede 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000'in altında görülen günlük yeni vaka sayıları son 25 günde yeniden yükseldi. 8 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde günlük ortalama yeni vaka sayısı yaklaşık 1300 oldu.