İngiltere'de sosyal yaşam durma noktasına geldi - Son Dakika

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İngiltere'de sosyal yaşam durma noktasına geldi
6 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle şehrin ünlü meydanları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:08 Kaynak: AA
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle şehrin ünlü meydanları boş kaldı. Kraliyet Opera Binası'nda planlanan gösteriler iptal edilirken, birçok tiyatro sahnesine ise ilgi azaldı.
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