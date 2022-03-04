İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor - Son Dakika
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İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor

04.03.2022 18:28
İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor

İngiltere'de büyük zincir marketler, raflarından Rus ürünlerini kaldırmaya başladı.

İngiltere'de büyük zincir marketler, raflarından Rus ürünlerini kaldırmaya başladı.

Ülkenin en büyük ikinci süpermarket zinciri Sainsburry, Rus Standart votkası ile Karpayskiye siyah ayçiçeği tohumlarını raflarından kaldıracağını açıkladı.

Market, Ukrayna'daki insani krize destek için yardım kuruluşlarına 2 milyon sterlin bağışlayacağını da duyurdu.

Ayrıca, Ukrayna ile dayanışma için "Chicken Kiev" isimli ürünün de "Chicken Kyiv" olarak değiştirileceği bildirildi.

Ukrayna'nın başkentinin kendi dilinde resmen Kyiv olan ismi, hala Rusya'nın tercih ettiği şekilde Kiev olarak da kullanılıyor.

"Yüzde 100 Rusya kaynaklı tüm ürünleri satıştan kaldırmaya karar verdik"

Sainsburry'den bir sözcü de konuya ilişkin açıklamasında, "Ukrayna halkıyla birlikteyiz. Ürün yelpazemizi gözden geçirdik ve yüzde 100 Rusya kaynaklı tüm ürünleri satıştan kaldırmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki bir diğer süpermarket zinciri Co-op da dün süpermarketlerinden Rus yapımı votkayı satıştan çektiğini, bu adımın, "Ukrayna halkıyla dayanışmanın bir işareti" olduğunu belirtmişti.

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Ukrayna, England, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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