İngiltere?de sürücünün yaya geçidinde vurup kaçtığı kişi kayınpederi çıktı - Son Dakika

İngiltere?de sürücünün yaya geçidinde vurup kaçtığı kişi kayınpederi çıktı

İngiltere'de Fathetha Begun Abedin (29) adlı bir kadın, telefonuna baktığı sırada yaya geçidinde bulunan yaya çarparak kaçtı.

İngiltere?de sürücünün yaya geçidinde vurup kaçtığı kişi kayınpederi çıktı, System.String[]

İngiltere'de Fathetha Begun Abedin (29) adlı bir kadın, telefonuna baktığı sırada yaya geçidinde bulunan yaya çarparak kaçtı. Abedin'in çarptığı yayanın kayınpederi çıktığı belirtildi.

İngiltere'de film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesinde bulunan Leicester kentinde meydana geldi. Fathetha Begun Abedin, trafikte seyir halinde ilerlerken, telefonuna baktığı sırada yaya geçidinden geçen 61 yaşındaki kişi farketmedi. Abedin, yaya geçidindeki kişiye çarparak olay yerinden kaçtı.

ÇARPTIĞI KİŞİ KAYINPEDERİ ÇIKTIPolis tarafından yapılan inceleme sonucunda, Abedin'in çarptığı kişinin kayınpederi olduğu ortaya çıktı. Kazada suçlu bulunan Abedin, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.KAZA DELİLLERİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞTIKaza sonrası aracının ön camı kırılan Abedin'in, kazaya ilişkin delilleri ortadan kaldırmak için aracın camını değiştirdiği kaydedildi. Eczacı olan Abedin'in polise verdiği ilk ifadede, aracın camının 'telefonunu çalmaya çalışan soyguncular tarafından' kırıldığını söylediği ifade edildi.KAYINPEDERİ MAHKEMEDE ABEDİN'İN LEHİNE TANIKLIK ETTİİngiliz medyası, Abedin'in aracıyla çarparak yaraladığı ve hastanede 11 gün kalan kayınpederinin mahkemede lehine tanıklık ettiğini duyurdu. Buna rağmen davanın yargıcı, Abedin'i cezasız bırakmadı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan yargıç Robert Brown şöyle konuştu 'Tamamen tesadüf olarak kayınpederine çarptın. Durmadın. Yardım etmeye çalışmadın. Başkaları durdu ve yardım etti ancak sen devam ettin. Sadece bir kazaya karışmakla kalmadın, bu kazanın izlerini ve kanıtlarını yok etmek için çalıştın. Kayınpederin hastaneye kaldırıldı ve orada 11 gün geçirdi. Şu anda burada oturuyor ve senin lehine tanıklık ediyor. Seni gerçekten sevdiği ve affettiği çok açık. Ancak sen, yaptığın şey için sorumluluk almayı reddettin ve bu sorumluluktan kaçmak için her şeyi yaptın.?DİKKATSİZLİKTEN 6 AY, POLİSİ YANILTMAKTAN 12 AY HAPİS

Yargıç Brown, konuşmasının ardından verdiği kararı açıkladı. Brown'ın kararına göre Abedin, tehlikeli araç kullanmaktan 6 ay, kazaya ilişkin kanıtları yok etmeye çalışmak ve adaletin tecelli etmesine engel olmaya çalışmaktan 12 ay hapis cezası aldı. Öte yandan, Abedin'e 2 yıl 9 ay araç kullanma yasağı verildi.


İngiltere, Kadın, Polis, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiltere?de sürücünün yaya geçidinde vurup kaçtığı kişi kayınpederi çıktı - Son Dakika

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