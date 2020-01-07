İngiltere'de tacizciye ömür boyu hapis cezası - Son Dakika
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İngiltere'de tacizciye ömür boyu hapis cezası

6 saat önce

İngiltere'de 48 erkeğe cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 4 farklı davada suçlu bulunan Endonezyalı doktora öğrencisi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de tacizciye ömür boyu hapis cezası, System.String[]

İngiltere'de 48 erkeğe cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 4 farklı davada suçlu bulunan Endonezyalı doktora öğrencisi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.


İngiltere'nin Manchester kentinde bir üniversitede doktora yapan Endonezyalı Reynhard Sinaga, 48 erkeğe 159 defa tacizde bulunduğu iddiasıyla 4 farklı davada suçlu bulunmasının ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.


Tacizlerin ilki, 2017 yılında Sinaga'nın dairesinde tacize uğramış halde uyanan 18 yaşındaki bir gencin olay yerini terk ederken Sinaga'nın telefonunu almasıyla gün yüzüne çıktı.


Manchester polisinin yaptığı açıklamada, Sinaga'nın Manchester'da bir gece kulübünün girişinde konaklama imkanı sunarak yaklaştığı erkeklere, uyudukları sırada uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunduğu ifade edildi. Kurban sayısı resmi kayıtlarda 48 kişiyle sınırlı kalsa da polis, Sinaga'nın gerçek kurban sayısının bunun çok üstünde olduğunu ve tacizlerin 2005 yılından 2017 yılına kadar sürdüğünü düşünüyor. Bugüne kadar 4 duruşmada suçlu bulunan tacizcinin 70'e yakın kurbanının ise henüz teşhis edilemediği belirtildi. - MANCHESTER

Manchester, İngiltere, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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