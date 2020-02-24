İngiltere'de TAK ve HPG de yasaklı örgütler listesine giriyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere'de TAK ve HPG de yasaklı örgütler listesine giriyor - Son Dakika Dünya

İngiltere'de TAK ve HPG de yasaklı örgütler listesine giriyor

6 saat önce

İngiltere İçişleri Bakanlığı, TAK ve HPG'yi "PKK'nın farklı isimleri" olarak kabul edip, yasaklı örgütler listesine dahil etmeye karar verdi.

İngiltere'de TAK ve HPG de yasaklı örgütler listesine giriyor, System.String[]

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) ve Halk Savunma Güçleri'ni (HPG) " PKK'nın farklı isimleri" olarak kabul edip, yasaklı örgütler listesine dahil etmeye karar verdi. Bakanlık, parlamentoya sunduğu teklifte iki aşırı sağcı örgütü de listeye ekledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamada, kararın, polis ve diğer güvenlik kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Yasaklı Örgütler Değerlendirme Grubu'nun toplantısında alındığı açıklandı.

Basın açıklamasında "PKK uzun süredir teröre bulaşmış bir örgüt olarak değerlendiliyor ve bu teklif bireylerin bu örgütün faaliyetlerine mücadeleyi boşa çıkarma girişimlerini önleyecek" denildi.

Teklifle, Sonnenkrieg Division (SKD) adlı aşırı sağcı örgüt de yasaklanıyor.

System Resistance Network adlı grubun da daha önce yasaklanan National Action (Ulusal Hareket) adlı örgütün farklı bir versiyonu olduğu vurgulanıyor.

10 yıla kadar hapis cezası

İngiltere'de listedeki yasaklı örgütlere üye olmak ya da bu örgütlere destek vermek 10 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

İçişleri Bakanı Piri Patel, "Buradaki ve Almanya'daki son saldırılar, şiddet yanlısı aşırı görüşlerin oluşturduğu tehdidin altını çizdi" dedi.

Patel, "Bu örgütlerin yasaklanması, nefret dolu söylemlerini yaymalarını çok daha zor bir hale getirecek" diye konuştu.

İngiltere, PKK, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'daki ölümler, Türkiye'de koronavirüsle ilgili kaygıları artırdı! Peki Türkiye'de son durum ne?
İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 7'ye yükseldi Türkiye ile Rusya, Suriye'de ortak devriyelere yeniden başladı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 03:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de TAK ve HPG de yasaklı örgütler listesine giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]