İngiltere, Corona virüsü salgını nedeniyle ülkeyi yeni kurallar eşliğinde açmayı planlıyor.
İngiltere, Corona virüsü salgını nedeniyle ülkeyi yeni kurallar eşliğinde açmayı planlıyor. Peki getirilecek yeni kurallar ne olacak? Halk bu kurallara uymakta zorlanacak mı? Barış Çimen İngiltere'yle ilgili son gelişmeleri aktarıyor
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25.06.2020 10:01:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere de Tamamen Açılma Yolunda - Son Dakika