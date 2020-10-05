İngiltere'de 'teknik sorun' nedeniyle 16.000 vaka koronavirüs tablosuna yeni eklendi - Son Dakika
BBC

İngiltere'de 'teknik sorun' nedeniyle 16.000 vaka koronavirüs tablosuna yeni eklendi

İngiltere Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül-2 Ekim arasında tespit edilen yaklaşık 16.000 vakanın 'teknik sorun' nedeniyle bilgisayar sistemine girilmediğini ve bu vakaların hafta sonu açıklanan sayılara eklendiğini açıkladı.

İngiltere'de 'teknik sorun' nedeniyle 16.000 vaka koronavirüs tablosuna yeni eklendi, System.String[]

İngiltere Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül-2 Ekim arasında tespit edilen yaklaşık 16.000 vakanın 'teknik sorun' nedeniyle bilgisayar sistemine girilmediğini ve bu vakaların hafta sonu açıklanan sayılara eklendiğini duyurdu.

İngiltere'de Cumartesi günü 12.872, Pazar günü de 22.962 yeni koronavirüs vakası açıklanmıştı.

Bakanlık bu teknik aksaklık nedeniyle hafta sonuna yansıtılan vaka sayılarının, hafta sonu tespit edilen vaka sayılarından fazla olduğunu duyurdu.

25 Eylül ve 2 Ekim arasında kaydedilmeyen toplam vaka sayısı 15.841.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, teknik sorunun çözüldüğü ve tüm vakaların sisteme girildiği kaydedildi.

Söz konusu durum, ülkedeki test sistemi konusunda eleştirilere yol açtı.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nden Sağlık Bakanlığı'nı izlemekle yükümlü Jonathan Ashworth, "(Sağlık Bakanı) Matt Hancock Pazartesi günü Avam Kamarası'na gelip ne olduğunu, bu durumun virüsü kontrol altına almada nasıl bir etkide bulunduğunu ve test ve takip sistemini nasıl düzelteceğini açıklamalı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 pozitif test sonuçlarının raporlandığı tabloya aktarımı sırasında oluşan 'teknik sorun'un 2 Ekim Cuma günü geceyarısı farkedildiği belirtildi.

Açıklamada bu kişilere Covid-19 test sonuçlarının normal bir şekilde bildirildiği kaydedildi.

İngiltere'de 'teknik sorun' nedeniyle 16.000 vaka koronavirüs tablosuna yeni eklendi

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 04:12

Son Dakika Sağlık İngiltere'de 'teknik sorun' nedeniyle 16.000 vaka koronavirüs tablosuna yeni eklendi - Son Dakika

BBC
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