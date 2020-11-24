İngiltere'de telekomünikasyon güvenlik yasa tasarısı parlamentoda - Son Dakika

İngiltere'de telekomünikasyon güvenlik yasa tasarısı parlamentoda

24.11.2020 15:57
İngiltere'de telekomünikasyon güvenlik yasa tasarısı parlamentoda, System.String[]

İngiliz hükümeti, ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin yüksek güvenlik standartları karşılayamamaları durumunda günlük 100 bin sterline varan oranda cezalandırılmalarını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

İngiliz hükümeti, ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin yüksek güvenlik standartları karşılayamamaları durumunda günlük 100 bin sterline varan oranda cezalandırılmalarını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

İngiliz hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Telekomünikasyon Güvenlik Yasa Tasarısına göre ülkenin telekomünikasyon altyapısında yer alan şirketlerin yüksek güvenlik standartların karşılanmaması durumunda cirolarının yüzde 10'u ya da günlük 100 bin sterline kadar cezalandırılabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, "Tasarı, telekomünikasyon şirketlerine İngiltere'nin altyapısında güvenliği artırması için yeni yasal sorumluluklar, İngiliz hükümetine ise Huawei gibi yüksek riskli tedarikçilerin altyapıda çıkarılması için yeni yetkiler veriyor." ifadeleri yer aldı.

Yasa tasarısına göre denetim kuruluşu Ofcom telekomünikasyon şirketlerinin güvenliği sağlamak konusundaki sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini denetleyebilecek, düzenlemelere uymayan şirketlere para cezası verilebilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, "5G'nin hizmete girmesi ve gigabit broadbandın tüm ülkede kullanılması için milyarlar harcıyoruz. Bunun faydalarını, ancak ağımızın güvenliği ve direnci konusunda emin olduğumuz zaman görebiliriz. Bu tasarı İngiltere'ye dünyadaki en sağlam telekomünikasyon güvenlik yönetimini sağlıyor." İfadelerini kullandı.

Haziran ayında İngiliz hükümeti bir açıklama yaparak bu yılın sonundan itibaren telekomünikasyon operatörlerinin Huawei'den 5G ekipmanı satın almasının yasaklandığını bildirmişti.

Aynı açıklamada ayrıca 2027 yılına kadar ise tüm Huawei teknolojisinin İngiltere'nin 56 altyapısından çıkarılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Telekomünikasyon, İngiltere, Huawei, 5G, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de telekomünikasyon güvenlik yasa tasarısı parlamentoda - Son Dakika Ekonomi


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