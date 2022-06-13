İngiltere'de Temyiz Mahkemesi'nden sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesine onay - Son Dakika
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İngiltere'de Temyiz Mahkemesi'nden sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesine onay

13.06.2022 20:04
İngiltere'de Temyiz Mahkemesi'nden sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesine onay

İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesine yönelik planın devam etmesine karar verdi.

İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesine yönelik planın devam etmesine karar verdi. İlk kaçak göçmen kafilesinin yarın İngiltere'den Ruanda'ya gönderilmesi planlanıyor.

İngiltere hükümetinin ülkeye yasa dışı yollarla gelen göçmenleri Ruanda'ya gönderme kararı, geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından, bugün Temyiz Mahkemesi'nden de onay aldı. Temyiz Mahkemesi Yargıcı Rabinder Singh yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme Yargıcı'nın verdiği "ayrıntılı ve dikkatli" karara müdahale edemeyeceğini söyleyerek, konuyla ilgili daha fazla temyiz başvurusu olmayacağını belirtti. Singh, "Bu acil ve önemli davada, yargıcın vermek zorunda olduğu karardaki zaman kısıtlamaları göz önüne alındığında, ayrıntılı ve dikkatli bir karar verdiğini düşünüyoruz" dedi.

İLK KAÇAK GÖÇMEN KAFİLESİNİN YARIN RUANDA'YA GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Temyiz Mahkemesi'nde verilen son karara göre, İngiltere'deki kaçak göçmenlerin Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yarın gerçekleşmesi bekleniyor. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yarın planlandığı gibi devam edeceği belirtildi. Başbakanlık Ofisinden bir sözcü ise, "Kesinlikle yarın bir uçuş olmasını planlıyoruz" dedi.

İNGİLTERE, RUANDA PLANININ İNSAN KAÇAKÇILIĞINI CAYDIRACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

İçişleri Bakanlığı'nın sunduğu plana göre, ülkeye izinsiz giriş yapan göçmenler, sığınma başvuru taleplerinin değerlendirilmesi için Doğu Afrika ülkesi olan Ruanda'ya gönderilecek. Hükümet yetkilileri stratejinin, insan kaçakçıları tarafından işletilen küçük teknelerle Fransa'dan tehlikeli geçişleri caydıracağını savunarak, planın durdurulmaması gerektiğini söylüyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel programı ilk kez duyurduğu zaman yaptığı açıklamada, Ruanda ve İngiltere arasında yapılan göçmenlik ortaklığını "düzensiz sığınma sistemini kontrol etme stratejisi" olarak nitelendirmiş, "Ruanda ile ortaklığımız, düzensiz sığınma sistemini kontrol etme ve insan kaçakçılarının iş modelini kırma stratejimizin önemli bir parçasıdır" demişti.

Öte yandan, ülkedeki hayır kurumları ve sendikalar hükümetin politikasının insanlık dışı olduğunu ve göçmenleri riske atacağını savunarak, konuyu Yüksek Mahkeme ve Temyiz Mahkemesine taşımıştı.

(Aylin Albayrak/İHA)

İngiltere'de Temyiz Mahkemesi'nden sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesine onay
İngiltere'de Temyiz Mahkemesi'nden sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesine onay
İngiltere'de Temyiz Mahkemesi'nden sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesine onay
İngiltere'de Temyiz Mahkemesi'nden sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesine onay

YORUMLAR
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İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı: Yüksek Mahkeme, Salı günkü uçuşa izin verdi İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı: Yüksek Mahkeme, Salı günkü uçuşa izin verdi İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı protesto edildi İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı protesto edildi
Kaynak: İHA

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