İngiltere'de terör alarmı
6 dakika önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da metro ve havalimanlarında el yapımı patlayıcılar bulundu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da metro ve havalimanlarında el yapımı patlayıcılar bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:50
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