Son Dakika Haberleri: İngiltere'de terör alarmı

İngiltere'de terör alarmı

6 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro ve havalimanlarında el yapımı patlayıcılar bulundu.

İngiltere'de terör alarmı, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'da metro ve havalimanlarında el yapımı patlayıcılar bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:50 

Londra, İngiltere, Ekonomi
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