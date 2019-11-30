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İngiltere'de terör kurbanları için bayraklar yarıya indirildi

6 saat önce

İngiltere hükümeti, Londra Köprüsü'nde gerçekleşen saldırıda hayatlarını kaybeden terör kurbanları için bayraklar yarıya indirildi.

İngiltere'de terör kurbanları için bayraklar yarıya indirildi, System.String[]

İngiltere hükümeti, Londra Köprüsü'nde gerçekleşen saldırıda hayatlarını kaybeden terör kurbanları için bayraklar yarıya indirildi.

Londra'da Cuma günü gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısındaki kurbanların anılması için hükümet bayraklarının Cumartesi günü boyunca yarıya indirileceği açıklandı. Hükümetten yapılan açıklamada şu ifade yer aldı:

"İngiltere hükümet binalarındaki bayraklar, Cuma günü Londra Köprüsü'nde gerçekleşen saldırı sonrası hayatını kaybeden ve bu saldırıdan etkilenenlere saygı göstermek için 30 Kasım 2019 Cumartesi günü boyunca yarıya indirilecek."İngiltere polisinden yapılan açıklamada Londra'da Cuma günü gerçekleşen ve biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin daha önce terör suçundan hapis yatan Usman Khan (28) olduğu belirtilirken, Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu tarafından yapılan açıklamada, fail Usman Khan'ın 2012 yılında terör suçundan mahkum olduğunu, Aralık 2018'de de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını söylemişti.


İngiltere, Londra, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:49 Kaynak: DHA
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