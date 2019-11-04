Son Dakika Haberleri: İngiltere'de terör tehdidi seviyesi düşürüldü
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İngiltere'de terör tehdidi seviyesi düşürüldü

6 saat önce

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ulusal terör tehdidi seviyesinin "ciddi"den "önemli"ye düşürüldüğünü bildirdi.

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi düşürüldü, System.String[]

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ulusal terör tehdidi seviyesinin "ciddi"den "önemli"ye düşürüldüğünü bildirdi.

Patel, yaptığı açıklamada, tehdit seviyesindeki değişime rağmen terörün, ulusal güvenlik için doğrudan ve anlık risklerden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Tehdit seviyesinin sürekli gözden geçirileceğini kaydeden Patel, " Hükümet, polis ve istihbarat teşkilatları terörün yol açtığı tehditle mücadele için yorulmadan çalışmaya devam edecek". dedi.

İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor. Üçüncü seviye olan "önemli", terör saldırısının "güçlü bir olasılık" olduğu anlamına geliyor.

Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından belirleniyor.

İngiltere'de son yıllardaki en büyük saldırı, 22 Mayıs 2017'de Manchester kentinde medyana gelmişti, bir konser salonunu hedef alan bombalı saldırıda 23 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı. Ayrıca başkent Londra'da bıçaklı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Süleyman Soylu, İngiltere, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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