Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Tersanede Bomba Paniği

İngiltere'de Tersanede Bomba Paniği

43 dakika önce

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria'da tersane, bir denizaltıda bomba olduğu ihbarı üzerine tahliye edildi.

İngiltere'de Tersanede Bomba Paniği, System.String[]
İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria'da tersane, bir denizaltıda bomba olduğu ihbarı üzerine tahliye edildi.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria'ya bağlı Barrow-in-Furness kasabasında bulunan Devonshire Dock Hall tersanesi, bir nükleer denizaltıda bomba olduğu uyarısı üzerine tahliye edildi. BAE Systems sözcüsü de, nükleer denizaltıda bomba olduğu haberlerinin ardından Barrow kasabasındaki gemi inşa tesisinin boşaltıldığını doğruladı.

İngiliz savunma devi BAE Systems'e ait Devonshire Dock Hall tersanesi, Astute sınıfı nükleer motorlu denizaltının üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:27 Kaynak: İHA
İngiltere, 3. Sayfa
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