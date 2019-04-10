İngiltere'de Tersanede Bomba Paniği
43 dakika önce
İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria'da tersane, bir denizaltıda bomba olduğu ihbarı üzerine tahliye edildi.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:27 Kaynak: İHA
'nin kuzeybatısındaki Cumbria'da tersane, bir denizaltıda bomba olduğu ihbarı üzerine tahliye edildi.
İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria'ya bağlı Barrow-in-Furness kasabasında bulunan Devonshire Dock Hall tersanesi, bir nükleer denizaltıda bomba olduğu uyarısı üzerine tahliye edildi. BAE Systems sözcüsü de, nükleer denizaltıda bomba olduğu haberlerinin ardından Barrow kasabasındaki gemi inşa tesisinin boşaltıldığını doğruladı.
İngiliz savunma devi BAE Systems'e ait Devonshire Dock Hall tersanesi, Astute sınıfı nükleer motorlu denizaltının üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor. - LONDRA
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