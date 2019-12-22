İngiltere'de Tesco'nun sattığı Noel kartından Çin'deki bir mahkumun 'yardım edin' mesajı çıktı

İngiltere'de altı yaşındaki bir kızın Noel kartında Çin'deki bir mahkumun 'yardım edin' mesajı çıktı. Kartları pazarlayan İngiliz süpermarket zinciri Tesco söz konusu ürünleri satıştan kaldırdı.



Tesco yönetimi pazar günü yaptığı açıklamada söz konusu mesajın ortaya çıkmasından sonra Çin'de Noel kartı üreten şirket ile çalışmayı bıraktığını bildirdi.