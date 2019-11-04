Son Dakika Haberleri: İngiltere'de tırın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunması
Son Dakika Güncel İngiltere'de tırın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunması

İngiltere'de tırın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunması

6 saat önce

İngiltere'de, bir tırın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunmasının, ülkenin göç politikasını gözden geçirmesi için bir uyarı işareti olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

İngiltere'de tırın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunması, System.String[]

İngiltere'de, bir tırın arkasında 39 kişinin cesedinin bulunmasının, ülkenin göç politikasını gözden geçirmesi için bir uyarı işareti olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Parlamentonun göçle ilgili Dışişleri Özel Komitesinin raporunda, sınırların kapatılmasına odaklanan politikaların göçmenleri daha tehlikeli yollar izlemeye ve onları kaçakçıların eline itmeye zorladığı kaydedildi.

Komite Başkanı Tom Tugendhat da İngiltere'nin Brexit gerçekleşene kadar AB'nin göç konusundaki toplantılarına katılmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bir tırda 39 kişinin ölü bulunmasının herkesi şok ettiğini belirten Tugendhat, "Bugün dünyadaki yüzlerce aile, hayatlarını kaçakçılara emanet ederek ölümcül kumar oynamaya sürüklenen sevdiklerini kaybediyor. Bu olay, Dışişleri Bakanlığı ve hükümet için bir uyarı işareti olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum"

Öte yandan hayatını kaybeden 8'i kadın 39 kişinin Vietnamlı olduğu kesinleşti. Olayı soruşturan Essex polisi, Vietnamlı makamlarla irtibat halinde olduklarını aktardı.

İngiliz basını, hayatını kaybedenler arasında ailesine "Özür dilerim anne, yurt dışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim." şeklinde mesajlar atan 26 yaşındaki Tra My adlı kadının da olduğunu yazdı.

Olay

İngiliz polisi, 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde 39 ceset bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

Olayın meydana geldiği gün yapılan ilk açıklamalarda, 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük bir kısmının Vietnamlı olabileceği belirtilmişti.

Tırın sürücüsü Maurice Robinson ile tırı Belçika'daki limana götürdüğü belirtilen 22 yaşındaki Eamonn Harrison tutuklanmıştı.

İngiltere, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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