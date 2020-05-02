İngiltere'de toplu taşımaya binmek için ateş ölçümü zorunlu olabilir

İngiltere'de toplu taşıma kullanıcılarının ateşlerini ölçtürmesi zorunlu hale gelebilir.

BBC'nin edindiği bilgilere göre Ulaştırma İdaresi, insanların sabah işe gitmek için evden çıkmadan ateşlerini ölçmesini talep edebilir.

Başbakan Boris Johnson, Perşembe günü İngiltere'nin önlemleri nasıl gevşeteceğine ilişkin bir yol haritası açıklayacak.

Planda insanların nasıl işe gideceği ve işyerlerinde düzenin nasıl olacağı gibi kısımlar da olacak.

37,8'in üzerindeki ateş, koronavirüsün yaygın belirtilerinden biri olarak görülüyor. Beden ısısının o noktayı geçmesinden sonra üşüme, terleme veya titreme gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

BBC'ye konuşan bir yetkili, işini evden yapabilen insanların ofise gitmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Johnson ise İngiltere'nin salgında zirve noktasını geride bıraktığını fakat ikinci dalga riskini almak istemediklerini belirtti.

Johnson, önlemler kaldırılırken maske takmanın da işe yarayabileceğini söyledi.

Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 500'ü aştı.