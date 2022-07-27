İngiltere'de demiryolu çalışanları grevde

İngiltere'de tren yolu şirketlerinin çalışanlarının bağlı bulunduğu sendikalar, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ederek 24 saatlik grev kararı aldı. Milyonlarca İngiliz vatandaşı seyahat planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Yaklaşık 40 bin çalışanın greve gittiği İngiltere'de, tren seferlerinin sadece beşte bir yapılabiliyor. Uzmanlar, kapsamı itibariyle grevi son 30 yılın en ciddi iş bırakması olarak tanımlıyor. Sendikalar ise bunun henüz bir başlangıç olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde yeni grevlerin planlandığı uyarısında bulunuyor.