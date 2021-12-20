İngiltere'de tüketicilerin Noel öncesi mağaza ziyaretleri azaldı - Son Dakika

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron endişesi nedeniyle tüketicilerin Noel öncesi mağaza ziyaretlerinde düşüş görüldü.

İngiliz perakende araştırma şirketi Springboard'un verilerine göre, geçen hafta sonu Noel öncesinde alışverişlerini yapmak için mağazaları ziyaret edenlerin sayısı, salgın öncesindeki 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 19 seviyesinde düşüş kaydetti.

İngiltere'de geçen hafta sonunda alışveriş merkezlerini ziyaret edenlerin sayısı ise yine 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 27 seviyesinde geriledi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Springboard Analiz Direktörü Diane Wehrle, "Tüketicilerin, Londra ve diğer büyük şehirlerde yüz yüze alışveriş yapma konusundaki tedirginliği kaçınılmaz olarak artıyor." ifadesini kullandı.

Birmingham City Üniversitesi Araştırma Görevlisi Steven McCabe ise "Omicron, baskı altındaki perakendeciler için potansiyel olarak her şeyi değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Acil mali destek" talebi

İngiltere'de son dönemde Kovid-19 vakalarının hızla artmasının ardından getirilen kısıtlamalardan etkilenen işletme sahipleri, hükümetten "acil mali destek" talep ediyor.

Ülkede hızla artan Omicron varyantı vakalarının yol açtığı korku ve endişe nedeniyle restoran ve bar gibi çok sayıda işletme, Noel yaklaşırken azalan satışlar ve iptal edilen rezervasyonlarla karşı karşıya kaldı.

Konaklama endüstrisi, bu ay gelirlerinin yaklaşık yüzde 40 azalacağı ve ekonomik açıdan zor bir süreç yaşayacakları uyarısında bulunmuştu.