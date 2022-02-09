İngiltere'de tüm Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması planlanıyor - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kurallarının "virüsle yaşama" planının bir parçası olarak bu ayın sonunda kaldırılacağının planlandığını duyurdu.

İngiltere'de Covid-19 pasaportu, evden çalışma ve maske zorunluluğunun 19 Ocak'ta kaldırılmasının ardından kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik yeni bir karar açıklandı. Başbakan Johnson, 24 Mart'ta kaldırılması planlanan kısıtlamaların "korona virüs vakalarındaki mevcut cesaret verici düşüşler" nedeniyle bir ay erken kaldırılmasının planladığını söyledi. Başbakan Johnson hükümetin 21 Şubat'ta "virüsle yaşama" planını sunmasının ardından kararı onaylayacağını belirterek, "Vakalardaki mevcut cesaret verici düşüşlerin devam etmesi ile birlikte, ülkede Covid-19 testi pozitif çıkanların 5 gün karantinada kalma zorunluluğu da dahil olmak üzere tüm Covid-19 kısıtlamalarını bir ay erken kaldırmayı umuyorum" dedi.

Ayrıca İngiltere'ye gelen kişilere uygulanan Covid-19 test zorunluluğunun, 11 Şubat tarihinden itibaren Covid-19 aşılarını tam olan kişilere uygulanmayacağı açıklandı. Ancak tam aşılı olmayan ve İngiltere'ye girmek isteyen kişilerin Covid-19 testi yaptırma zorunluluğu devam edecek.

İngiltere'de Covid-19 salgının başından bu yana toplam 17 milyon 932 bin 803 korona virüs vakası tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 158 bin 677 olarak kaydedilmişti. Ayrıca ülkede 12 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 85'ine en az 2 doz aşı uygulandığı bilinmektedir.

(İHA)