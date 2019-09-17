Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması kapsamındaki oturum davası Yargıtay'a taşındı
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İngiltere'de Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması kapsamındaki oturum davası Yargıtay'a taşındı

2 saat önce

İngiltere’de İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk girişimlerin kalıcı oturum şartlarını değiştirmesi Yargıtay’a taşındı. Dava yaklaşık 10 bin Türk vatandaşını ilgilendiriyor.

İngiltere'de Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması kapsamındaki oturum davası Yargıtay'a taşındı, System.String[]

İngiltere'de İçişleri Bakanlığının Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk girişimlerin kalıcı oturum şartlarını değiştirmesi Yargıtay'a taşındı. Dava yaklaşık 10 bin Türk vatandaşını ilgilendiriyor.


İngiltere Yüksek Mahkemesi süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz eden Türk vatandaşlarının yaptığı başvuruyu mart ayında reddetmişti. Türk vatandaşlarının başvurusu üzerine olay bu kez Yargıtay'a taşındı.

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İngiltere, Yargıtay, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:15 
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