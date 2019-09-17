İngiltere'de Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması kapsamındaki oturum davası Yargıtay'a taşındı

İngiltere'de İçişleri Bakanlığının Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk girişimlerin kalıcı oturum şartlarını değiştirmesi Yargıtay'a taşındı. Dava yaklaşık 10 bin Türk vatandaşını ilgilendiriyor.



İngiltere Yüksek Mahkemesi süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz eden Türk vatandaşlarının yaptığı başvuruyu mart ayında reddetmişti. Türk vatandaşlarının başvurusu üzerine olay bu kez Yargıtay'a taşındı.