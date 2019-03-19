İngiltere'de UBS'ye 28 milyon sterlinlik ceza
1 saat önce
İsviçreli UBS grubunun, toplam 28 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildi.
İsviçreli UBS grubunun, toplam 28 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:55
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