Son Dakika Haberleri: İngiltere'de UBS'ye 28 milyon sterlinlik ceza

İngiltere'de UBS'ye 28 milyon sterlinlik ceza

1 saat önce

İsviçreli UBS grubunun, toplam 28 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildi.

İngiltere'de UBS'ye 28 milyon sterlinlik ceza, System.String[]
İsviçreli UBS grubunun, toplam 28 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:55 

Sterlin, Ekonomi
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