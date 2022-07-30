İngiltere'de demiryolu işçileri greve gitti - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de demiryolu işçileri greve gitti

30.07.2022 21:34
İngiltere'de demiryolu işçileri greve gitti

İngiltere'de ücret artışı talebiyle demiryolu işçileri greve giderken, tren seferlerinde aksama yaşandı.

İngiltere'de ücret artışı talebiyle demiryolu işçileri greve giderken, tren seferlerinde aksama yaşandı.

İngiltere'de yaklaşık 5 bin demiryolu işçisi greve gitti. İngiltere'deki Güneydoğu ve Batı Mindlas tren hatları dahil olmak üzere birçok tren hattında grev nedeniyle aksamalar yaşanırken, yolcular mağdur oldu. Demiryolu işçilerini temsil eden İngiliz sendikası ASLEF'in Genel Sekreteri Mick Whelan yaptığı açıklamada, "Tek isteğimiz, ücretlere ülkedeki enflasyon ve yaşam maliyetindeki artışa paralel bir zam yapılması. Yükselen enflasyon bu ülkedeki çalışanların suçu değil, bu hükümetin suçu" dedi.

Ülkede Ağustos ayında da demiryolu işçilerin tekrar greve gideceği öğrenildi. - LONDRA

YORUMLAR
500
Community Shield'in sahibi Liverpool Community Shield'in sahibi Liverpool İngiltere'de binlerce makinist grev başlattı İngiltere'de binlerce makinist grev başlattı
Kaynak: İHA

England, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de demiryolu işçileri greve gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
21:01 Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı
20:32 Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:26 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
19:19 Amatör balıkçının en mutlu günü! Yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı
19:12 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı
18:55 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
18:58 Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 21:34:28. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de demiryolu işçileri greve gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement