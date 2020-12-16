İngiltere'de üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu - Son Dakika

İngiltere'de üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu
16.12.2020 17:20
Şehir merkezinden detaylar Kapatılan sinema ve tyatro binaları Paket servis veren restoranlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler kapsamında paket siparişi yapanların...
Şehir merkezinden detaylar
Kapatılan sinema ve tyatro binaları
Paket servis veren restoranlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler kapsamında paket siparişi yapanların haricinde barlar, restoranlar ve kafeler kapatıldı.
2 Aralık'ta sona eren ulusal karantinanın ardından kapılarını izleyicilere açan tiyatrolar ve sinemalar da, önlemler kapsamında yeniden kapandı.
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