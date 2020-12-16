İngiltere'de üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu - Son Dakika

Şehir merkezinden detaylar

Kapatılan sinema ve tyatro binaları

Paket servis veren restoranlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler kapsamında paket siparişi yapanların haricinde barlar, restoranlar ve kafeler kapatıldı.

2 Aralık'ta sona eren ulusal karantinanın ardından kapılarını izleyicilere açan tiyatrolar ve sinemalar da, önlemler kapsamında yeniden kapandı.