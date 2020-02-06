İngiltere'de üçüncü koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

İngiltere'de, ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tespit edilen kişi sayısı 3'e çıktı.

İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, yaptığı yazılı açıklamada, "Başka bir hastanın daha yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece İngiltere'deki toplam vaka sayısı 3 oldu." ifadesini kullandı.

Whitty, ismi ve uyruğu açıklanmayan kişinin virüsü İngiltere'de kapmadığı bilgisini paylaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek için pazar günü ikinci uçağın gönderileceği belirtildi.

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin vatandaşlarından Çin'i terk etmelerini istemesini "aşırı tepki" olarak niteleyerek, "Aşırı tepki göstermenin faydalı olmadığını söyledik. Makul şekilde tepki vermeleri için Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerini dinlemelerini istedik." dedi.

Bu arada Air France, Çin'e tüm uçuşlarını askıya alınmasının 9 Şubat'tan 15 Mart'a uzatıldığını duyurdu.

Çin'de 10 gün izinsiz çalışan sağlıkçı kalp krizinden hayatını kaybetti

Diğer yandan Çin'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden ekiplerden, 10 gün izinsiz çalışan Çinli bir hastane eczacısı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

South China Morning Post gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberine göre, Hunan eyaletindeki yerel bir klinikte görevli ekipten 28 yaşındaki Song Yingjie, 25 Ocak'tan itibaren izne ayrılmadan çalışmasının ardından, pazartesi erken saatlerde bir vardiya dönüşü kaldığı yurtta ölü bulundu.

Asıl mesleği hastane eczacılığı olan, gün içinde hastanede tıbbi malzeme yönetimi ve dağıtımından sorumlu Song'un, yerel sağlık yetkililerince bir otoyoldaki kontrol noktasında şoförlerin ateşini ölçmekle geçici görevlendirildiği ve genellikle geceleri çalıştığı aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.?

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.?

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18'e yükseldiği bildirilmişti.