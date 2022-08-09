İngiltere'de "üçüncü derece sıcaklık" uyarısı yapıldı - Son Dakika
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İngiltere'de "üçüncü derece sıcaklık" uyarısı yapıldı

09.08.2022 15:30
İngiltere'de "üçüncü derece sıcaklık" uyarısı yapıldı

İngiltere'de ülke genelini kapsayan sıcak hava dalgasına ilişkin "üçüncü derece sıcaklık" uyarısı yapıldı.

İngiltere'de ülke genelini kapsayan sıcak hava dalgasına ilişkin "üçüncü derece sıcaklık" uyarısı yapıldı.

Independent gazetesinin haberine göre, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansınca (UKHSA) yayımlanan üçüncü derece sıcaklık uyarısı 14 Ağustos'a kadar sürecek.

Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 35 santigrat dereceye çıkması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklığın temmuzda görülen en yüksek seviyenin altında olacağını ve sıcak hava dalgasının daha uzun süre etkili olabileceğini açıkladı.

"Yüksek risk" kategorisindeki kişilere destek verilecek

Sıcak hava dalgasına ilişkin uyarı kapsamında sosyal ve sağlık hizmetler sağlayan kurumların, "yüksek risk" kategorisindeki kişilere destek vermesi bekleniyor.

Met Office yetkilisi Tom Morgan, hafta içinde sıcak hava dalgasının geniş çaplı şekilde etkisini sürdüreceğini ve sıcaklığın 12-13 Ağustos'ta yüksek seviyelere ulaşacağını ifade etti.

19 Temmuz'da ülkede hava sıcaklığı ilk kez 40 derecenin üstüne çıkarak en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Met Office istatistiklerine göre, bu yılın temmuzu, "İngiltere için 1935'ten bu yana en kurak temmuz ayı", Doğu Anglia, güneydoğu ve güney İngiltere için kayıtlara geçen "en kurak temmuz" oldu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İngiltere'de "üçüncü derece sıcaklık" uyarısı yapıldı - Son Dakika
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