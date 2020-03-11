İngiltere'de ülkenin en önemli anıtlarından Stonehenge'in altından tünel geçecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de ülkenin en önemli anıtlarından Stonehenge'in altından tünel geçecek - Son Dakika Dünya

İngiltere'de ülkenin en önemli anıtlarından Stonehenge'in altından tünel geçecek

24 dakika önce

DNA araştırması sonucu, ülkenin başlıca tarihi anıtlarından Stonehenge'i inşa edenlerin Anadolu'dan geldiklerini ortaya koydu.

İngiltere'de ülkenin en önemli anıtlarından Stonehenge'in altından tünel geçecek, System.String[]

İngiliz hükümeti ülkenin en önemli anıtlarından Stonehenge'in altından yaklaşık 3,2 kilometrelik tünel geçeceğini açıkladı.


Maliye Bakanı Rishi Sunak 30 yılı aşkın süreden beri hükümetlerin Stonehenge etrafında oluşan trafik sıkışıklığını çözmek için adım atmadığını belirterek Boris Johnson hükümetinin buraya tünel yapacağını açıkladı. Tünel yapma planı ilk kez 2014 yılında açıklanmış ancak gerek maliyet gerekse tünelin tarihi anıtlara zarar verebileceği endişesiyle bugüne kadar adım atılmamıştı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:00 
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