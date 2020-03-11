İngiltere'de ülkenin en önemli anıtlarından Stonehenge'in altından tünel geçecek

İngiliz hükümeti ülkenin en önemli anıtlarından Stonehenge'in altından yaklaşık 3,2 kilometrelik tünel geçeceğini açıkladı.



Maliye Bakanı Rishi Sunak 30 yılı aşkın süreden beri hükümetlerin Stonehenge etrafında oluşan trafik sıkışıklığını çözmek için adım atmadığını belirterek Boris Johnson hükümetinin buraya tünel yapacağını açıkladı. Tünel yapma planı ilk kez 2014 yılında açıklanmış ancak gerek maliyet gerekse tünelin tarihi anıtlara zarar verebileceği endişesiyle bugüne kadar adım atılmamıştı.