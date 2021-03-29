İngiltere'de ulusal karantina kurallarının hafifletilmesinde ilk adım atıldı - Son Dakika

İngiltere'de ulusal karantina kurallarının hafifletilmesinde ilk adım atıldı

29.03.2021 14:19
İngiltere'de ulusal karantina kurallarının hafifletilmesinde ilk adım atıldı, System.String[]

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kurallarının bir kısmı kaldırılarak sosyal hayatta normalleşme yolunda adım atıldı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kurallarının bir kısmı kaldırılarak sosyal hayatta normalleşme yolunda adım atıldı.

Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.

Vatandaşlar, açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uymaları ve 6 kişiyi aşmamaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşebilecek.

Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden açılacak, açık alanlardaki bazı spor müsabakalarına izin verilecek.

Yol haritasının ilk aşamasında düğün ve nikah merasimlerinin 6, cenaze törenlerinin 30 kişiyle sınırlı olması şartıyla yapılması mümkün olacak, toplu ibadetler yeniden başlayacak.

İlk ve ortaöğretimde yüz yüze eğitimin 8 Mart'ta yeniden başladığı ülkede, bugünden itibaren üniversite öğrencileri uygulamalı derslere katılabilecek.

Devam eden yasaklar

Spor salonları, kapalı yüzme havuzları, kapalı eğlence merkezleri veya tesisleri kullanılamayacak.

Paket servisi yapanların dışında barlar, gece kulüpleri, restoranlar gibi işletmeler kapalı kalacak.

Ülke dışına seyahat yasağı, iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmekte olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak, tıbbi randevular ve olası risklerden kaçmak gibi durumlar haricinde devam edecek. Bu durumu ihlal edenlere 5 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

İkinci aşama

Plana göre, 12 Nisan'da uygulamaya girecek ikinci aşamada, berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başlayacak.

Restoran, pub ve barların açık hava ortamlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilecek.

Aynı hane üyeleri ülke içinde seyahat edebilecek ve aynı mekanda konaklayabilecek.

Üçüncü ve dördüncü aşama

Vatandaşlar, açık alanlar 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri almaya başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.

England, Cenaze, Tenis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de ulusal karantina kurallarının hafifletilmesinde ilk adım atıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı miktarı 15 milyonu geçti Süveyş Kanalı'nda bugün aşılan kriz alternatif rotaların önemini ortaya çıkardı! Ovaköy de bunlardan biri Süveyş Kanalı'nda bugün aşılan kriz alternatif rotaların önemini ortaya çıkardı! Ovaköy de bunlardan biri AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın ifadesi ortaya çıktı: İlkay abinin kanlı yüzünü görünce fenalaşıp düştüm
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı         
13:51
Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı         
13:22
Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor         
12:35
Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti Bir il diken üstünde! 90 kişinin koronavirüs testi karıştı, Valilik harekete geçti         
12:22
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı         
11:48
Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz         
11:07
TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor         
10:58
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti         
09:15
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 14:29:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de ulusal karantina kurallarının hafifletilmesinde ilk adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei