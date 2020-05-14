İngiltere'de ünlü futbolcu Dele Alli'nin evine hırsız girdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de ünlü futbolcu Dele Alli'nin evine hırsız girdi - Son Dakika Dünya

İngiltere'de ünlü futbolcu Dele Alli'nin evine hırsız girdi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da foma giyen 24 yaşındaki futbolcu Dele Alli'nin Kuzey Londra'daki evine dün iki hırsız girdi.

İngiltere'de ünlü futbolcu Dele Alli'nin evine hırsız girdi, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da foma giyen 24 yaşındaki futbolcu Dele Alli'nin Kuzey Londra'daki evine dün iki hırsız girdi. Soygun sırasında evde olan İngiliz futbolcunun yaşanan arbede sırasında yüzünden yaralandığı belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın yıldız oyuncusu Dele Alli, evine giren hırsızlar tarafından saldırıya uğradı. İngiliz basınında yer alan habere göre kavga esnasında futbolcuyu  yüzünden yaralanan hırsızlar, futbolcunun evindeki değerli eşyaları alıp kaçtı.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Olay esnasında Alli'nin yanında sevgilisinin yanı sıra kardeşi Harry Hickford ile kız arkadaşı ve bir başka arkadaşı da bulunuyordu. Durumu iyi olan Alli sosyal medya hesabından şunları ifade etti : "Tüm mesajlar için teşekkür ederim. Korkunç bir deneyimdi ama hepimiz iyiyiz. Desteğinize minnettarım." Evden mücevher ve saat gibi değerli eşyaları çalan hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve polisin olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Tottenham, Londra, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 09:45 Kaynak: DHA


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ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de ünlü futbolcu Dele Alli'nin evine hırsız girdi - Son Dakika
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