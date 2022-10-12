'İNGİLTERE'DE VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ 1,5 AY İÇİNDE TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLEBİLİR' - Son Dakika
Üye Girişi

'İNGİLTERE'DE VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ 1,5 AY İÇİNDE TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLEBİLİR'

12.10.2022 13:45

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, İngiltere'de koronavüris vaka sayılarındaki artışın, Türkiye dahil farklı ülkelerde 1- 1,5 ay içinde yaygın olarak karşılaşılacak tablo olduğunu düşündüklerini söyledi. Şener, Türkiye'de 3'üncü ve 4'üncü doz aşısını olmayanların nüfusa göre oranının düşük olmasına da dikkat çekti.

İngiltere'de, koronavirüs vaka sayılarında hem yatan hastalarda hem de ayakta başvuranların sayısında ciddi oranda artış olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Bu oran İngiltere'de birkaç hafta içerisinde özellikle yoğun bakım yatak sayılarına da yansıyacak gibi görünüyor. Türkiye olarak Covid-19 enfeksiyonu seyri açısından İngiltere'yi yakından takip ediyoruz. Çünkü hem aşılanma oranı bize göre oldukça yüksek hem de aynı zamanda varyant havuzu ve analizi çok sık yapılan ülkelerden biri. İngiltere'de vaka sayılarının tırmanmasının temel sebeplerinden biri varyant havuzu. Çünkü bu yeni çıkan varyantların ciddi bir kesiminin mevcut aşılardan kaçabilme olanağına sahip olduğunu en azından laboratuvar çalışmalarından biliyoruz. O nedenle bu da saha deneyimi oluyor. Diğer önemli kavram ise bu kadar yüksek aşılanma oranına sahip bir ülke olmasına rağmen neden halihazırda bu kadar yüksek olgu sayısı ve bu kadar yüksek hastaneye, yoğun bakıma yatan sayısı oluyor diye analiz yapmak gerekiyor" dedi. "İngiltere'deki vaka sayıları izlenirken gözden kaçırılan konulardan birinin de son doz aşıları ülke nüfusunun ne kadar önce olduğu" diyen Prof. Dr. Şener, "İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en son yaptığı analizlere göre son 3 ile 6 ay içerisinde toplumda son doz aşısını olan popülasyon oranları İngiltere'de ciddi oranda düştü. Düştü derken, zaman geçtikçe antikor sayısı düştüğü için zamana bağlı olarak da dolayısıyla bağışıklık yelpazesi olan nüfus gittikçe daralıyor. Bu daralan nüfusla birlikte doğal olarak olgu ve vaka sayıları artıyor. Bunların hepsi hastane yatışları ve diğer rakamlara da yansıyor" açıklamasında bulundu.

'3'ÜNCÜ VE 4'ÜNCÜ DOZ AŞI OLMAYAN POPÜLASYON NÜFUSA GÖRE DÜŞÜK'

İngiltere'de vaka sayılarındaki artışın, Türkiye'de de görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Şener, "İngiltere'deki bu seyrini ortalama 1- 1,5 ay içerisinde Türkiye gibi ülkeler dahil olmak üzere yaygın bir şekilde karşılaşacağımız tablolardan biri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de 3'üncü ve 4'üncü doz aşısını olmayan popülasyonun, rakamsal olarak nüfusa göre oranının oldukça düşük olduğunu biliyoruz. Bu rakamlara baktığımız da 65 yaş üzeri vatandaşlara, şayet hatırlatma dozu zamanı geldiyse kasım ayından önce mutlaka Covid-19 aşılarını yaptırmaları için seslenmek gerekiyor. Grip sezonuna girdiğimiz için 65 yaş üstünün mutlaka grip aşılarını da yaptırmış olmaları gerekiyor. Şeker, kalp yetmezliği, astım, kanser gibi akciğer hastalıkları olan kişilerin mutlaka daha önce olmadılarsa zatürre aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Kasım ayıyla birlikte Türkiye'de hissedeceğimiz özellikle solunum yolları enfeksiyonları viral hastalıkların artacağını düşünecek olursak hastanelere başvuru ve yoğun bakıma yatış sayılarında yeniden artış olması beklenen durumlardan biri. Bu beklenen durum, daha önceki dalgalara göre daha yüksek rakamlara ulaşır mı bilmiyoruz. Ancak daha yüksek rakamlara ulaşacak olsa bile daha önceki dalgalarda olduğu gibi sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve sağlık sisteminin yaptığı yeterli hazırlıklarla bu dalganın üstesinden geliriz. Tabi ki en büyük temennimiz İngiltere ve Avrupa'nın pek çok ülkesinin şu an yaşadığı dalganın ülkemize ulaşmaması" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
AB Komisyonu: Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli ve güvenilir transit ülke AB Komisyonu: Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli ve güvenilir transit ülke 2022'de 30 milyar dolarlık tarım ihracatı bekleniyor 2022'de 30 milyar dolarlık tarım ihracatı bekleniyor AKPM, Şengen başvurularının haksızca reddedilmemesine yönelik Türkiye'nin teklifini onayladı AKPM, Şengen başvurularının haksızca reddedilmemesine yönelik Türkiye'nin teklifini onayladı
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, England, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İNGİLTERE'DE VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ 1,5 AY İÇİNDE TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLEBİLİR' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:55 Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" mesajı...
14:17 Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık
14:17 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz
13:54 Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 15:45:00. #1.13#
SON DAKİKA: 'İNGİLTERE'DE VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ 1,5 AY İÇİNDE TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLEBİLİR' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement