'İNGİLTERE'DE VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ 1,5 AY İÇİNDE TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLEBİLİR'

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, İngiltere'de koronavüris vaka sayılarındaki artışın, Türkiye dahil farklı ülkelerde 1- 1,5 ay içinde yaygın olarak karşılaşılacak tablo olduğunu düşündüklerini söyledi. Şener, Türkiye'de 3'üncü ve 4'üncü doz aşısını olmayanların nüfusa göre oranının düşük olmasına da dikkat çekti.

İngiltere'de, koronavirüs vaka sayılarında hem yatan hastalarda hem de ayakta başvuranların sayısında ciddi oranda artış olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Bu oran İngiltere'de birkaç hafta içerisinde özellikle yoğun bakım yatak sayılarına da yansıyacak gibi görünüyor. Türkiye olarak Covid-19 enfeksiyonu seyri açısından İngiltere'yi yakından takip ediyoruz. Çünkü hem aşılanma oranı bize göre oldukça yüksek hem de aynı zamanda varyant havuzu ve analizi çok sık yapılan ülkelerden biri. İngiltere'de vaka sayılarının tırmanmasının temel sebeplerinden biri varyant havuzu. Çünkü bu yeni çıkan varyantların ciddi bir kesiminin mevcut aşılardan kaçabilme olanağına sahip olduğunu en azından laboratuvar çalışmalarından biliyoruz. O nedenle bu da saha deneyimi oluyor. Diğer önemli kavram ise bu kadar yüksek aşılanma oranına sahip bir ülke olmasına rağmen neden halihazırda bu kadar yüksek olgu sayısı ve bu kadar yüksek hastaneye, yoğun bakıma yatan sayısı oluyor diye analiz yapmak gerekiyor" dedi. "İngiltere'deki vaka sayıları izlenirken gözden kaçırılan konulardan birinin de son doz aşıları ülke nüfusunun ne kadar önce olduğu" diyen Prof. Dr. Şener, "İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en son yaptığı analizlere göre son 3 ile 6 ay içerisinde toplumda son doz aşısını olan popülasyon oranları İngiltere'de ciddi oranda düştü. Düştü derken, zaman geçtikçe antikor sayısı düştüğü için zamana bağlı olarak da dolayısıyla bağışıklık yelpazesi olan nüfus gittikçe daralıyor. Bu daralan nüfusla birlikte doğal olarak olgu ve vaka sayıları artıyor. Bunların hepsi hastane yatışları ve diğer rakamlara da yansıyor" açıklamasında bulundu.

'3'ÜNCÜ VE 4'ÜNCÜ DOZ AŞI OLMAYAN POPÜLASYON NÜFUSA GÖRE DÜŞÜK'

İngiltere'de vaka sayılarındaki artışın, Türkiye'de de görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Şener, "İngiltere'deki bu seyrini ortalama 1- 1,5 ay içerisinde Türkiye gibi ülkeler dahil olmak üzere yaygın bir şekilde karşılaşacağımız tablolardan biri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de 3'üncü ve 4'üncü doz aşısını olmayan popülasyonun, rakamsal olarak nüfusa göre oranının oldukça düşük olduğunu biliyoruz. Bu rakamlara baktığımız da 65 yaş üzeri vatandaşlara, şayet hatırlatma dozu zamanı geldiyse kasım ayından önce mutlaka Covid-19 aşılarını yaptırmaları için seslenmek gerekiyor. Grip sezonuna girdiğimiz için 65 yaş üstünün mutlaka grip aşılarını da yaptırmış olmaları gerekiyor. Şeker, kalp yetmezliği, astım, kanser gibi akciğer hastalıkları olan kişilerin mutlaka daha önce olmadılarsa zatürre aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Kasım ayıyla birlikte Türkiye'de hissedeceğimiz özellikle solunum yolları enfeksiyonları viral hastalıkların artacağını düşünecek olursak hastanelere başvuru ve yoğun bakıma yatış sayılarında yeniden artış olması beklenen durumlardan biri. Bu beklenen durum, daha önceki dalgalara göre daha yüksek rakamlara ulaşır mı bilmiyoruz. Ancak daha yüksek rakamlara ulaşacak olsa bile daha önceki dalgalarda olduğu gibi sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve sağlık sisteminin yaptığı yeterli hazırlıklarla bu dalganın üstesinden geliriz. Tabi ki en büyük temennimiz İngiltere ve Avrupa'nın pek çok ülkesinin şu an yaşadığı dalganın ülkemize ulaşmaması" diye konuştu. (DHA)